Długoterminowa prognoza pogody na lipiec i sierpień. Prognoza pogody na lato 2021. Pogoda czerwcu 2021: upały i ochłodzenie? 19.06.2021

NOWE Jak zadbać o zęby, by zachwycać uśmiechem? SOS dla wyglądu zębów po zdjęciu maseczek!

W maju 2020 r., w ciągu zaledwie jednego tygodnia, wartość sprzedaży kosmetyków do makijażu oczu wzrosła o 160 proc. W końcu to właśnie ta część twarzy była jedyną widoczną spod maseczki. W Polsce od 15 maja 2021 r. obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu zostanie zniesiony. Podobno odpowiednio dobrana pomadka może „wybielić” zęby. Jednak to często złudzenie optyczne. Aby osiągnąć trwały efekt, trzeba postawić na sprawdzone metody i produkty. Pielęgnacja jamy ustnej to jeden z trendów kosmetycznych w 2021 roku. O co warto zadbać, aby mieć piękny uśmiech? Które metody są bezpieczne dla Twojego zdrowia?