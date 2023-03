Dni otwarte w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 1 w Bełchatowie. Zobaczcie zdjęcia

Drzwi otwarte w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 1 Bełchatów

Kolejna szkoła w Bełchatowie szeroko otworzyła swoich drzwi dla młodszych kolegów. Marzec i kwiecień to bowiem czas, kiedy szkoły ponadpodstawowe organizują dni otwarte, by zachęcić do nauki w swojej placówce obecnych uczniów klas ósmych podstawówek.