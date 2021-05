Dni Otwarte w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Pięć pokoi on line: informatyk, programista, mechatronik i mechanik

- W tych dniach otworzymy 5 pokoi on line, w których uczniowie będą mieli do dyspozycji nauczycieli czterech wybranych kierunków kształcenia (informatyk, programista, mechatronik i mechanik) - informuje Urszula Szczepaniak

z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. - Uczniowie otrzymają odpowiedzi na wszystkie pytania związane z rekrutacją oraz odbędą wirtualny spacer po szkole w wykonaniu naszych uczniów z samorządu szkolnego. Może w ten sposób ułatwimy młodym kandydatom podjęcie decyzji odnośnie wyboru szkoły.

Oto informacje, które przygotowali dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZST-I w Łodzi.

Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi jest szkołą o bogatych i wielokierunkowych tradycjach kształcenia młodzieży. W pracy dydaktycznej kierujemy się wskazaniem „PRAKTYCZNIE I NOWOCZEŚNIE”, co skłania do nieustannej otwartości, wzajemnego szacunku i stawiania wysokich wymagań z równoczesnym zapewnieniem warunków, by mogły one zostać spełnione.