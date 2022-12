Dopłaty do węgla przed świętami. Węgiel preferencyjny za 2 tysiące złotych! Co się zmieni w dopłatach do węgla? 1.12.2022

WĘGIEL PREFERENCYJNY ZA 2000 ZŁOTYCH. KOMU PRZYSŁUGUJE?

Według obecnie obowiązujących przepisów, gospodarstwa domowe będą mogły kupić 1,5 tony węgla do końca 2022 roku (31.12.2022), a od 1 stycznia kolejne 1,5 tony. Cena za tonę węgla, który sprzedaje samorząd nie może przekroczyć 2000 zł. W przypadku, gdy sprzedażą zajmuje się spółka współpracująca z samorządem, cena nie może przekroczyć 2200 zł. Należy jednak pamiętać, iż przed zakupem węgla po cenie preferencyjnej należy złożyć wniosek o zakup preferencyjny. Jednak nie każdy będzie mógł skorzystać z opcji zakupu węgla w takich cenach. Rozwiązanie to jest tylko dostępne dla osób uprawnionych do dodatku węglowego. Czas na złożenie wniosku jest do 15 kwietnia 2023 roku.