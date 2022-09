Doskonałe walki w wykonaniu zawodników Master Łódź

Zawodnicy Mastera zanotowali spektakularny wynik zdobywając siedem medali indywidualnie (3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe) i jeden medal w rywalizacji drużynowej chłopców.

Mistrzyniami Polski zostały: Antonina Kowalicka w kat. do 40 kg i Jagoda Górska w kat. do 50 kg. Mistrzem Polski został Mateusz Piwowarski w kat. do 65 kg! Wicemistrzyniami Polski zostały: Hanna Górska w kat. do 35 kg. oraz Olivia Margel w kat. do 45 kg. Na najniższym stopniu podium stanęli: Mariusz Cyrankowski w kat. do 60 kg i Mikołaj Klimek w kat. do 65 kg.

Klub Master zajął drugie miejsce w klasyfikacji klubowej, przegrywając jedynie z Juvenią Wrocław.

W niezwykle widowiskowej rywalizacji drużyn, zawodnicy Mastera w składzie: Oskar Hazelmajer, Mikołaj Klimek, Mariusz Cyrankowski i Mateusz Piwowarski, zdobyli brązowe medale.

Teraz młodzi sumici z Łodzi, czekają na powołania do Mistrzostw Europy w Estoni.