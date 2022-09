Dotacja 400 tys. zł dla ŁSZS z Urzędu Marszałkowskiego

- Podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotację współzawodnictwa sportowego w województwie łódzkim w kolejnym roku i jest to rekordowa suma 400 tys. zł - mówi dyrektor ŁSZS Mariusz Kuświk. - To o 100 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Mówiąc szczerze suma ta pozwala nam z pewnym komfortem podejść do realizacji tego zadania. Jest inflacja, wszystko drożeje, ale cały kalendarz imprez sportowych zostanie zrealizowany. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że samorząd województwa nas docenił, podnosząc kwotę dotacji o 100 tys. zł. Samorządowcy szanują naszą pracę. Przypomnę tylko, że z Ministerstwa Sportu otrzymaliśmy raptem tylko 160 tys. zł. Można sobie zestawić te dwie sumy.

Urząd Marszałkowski dba o rozwój kultury fizycznej młodzieży. Robi wiele, by młodych ludzi odciągnąć od komputerów, a zachęcić do uczestnictwa w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu.