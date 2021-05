Dotacje na kapliczki od łódzkiego marszałka. Jakie wsparcie finansowe do wzięcia? (fot)

- Przydrożne krzyże, figury, kapliczki są ozdobą polskiego krajobrazu. Mają swoją historię i bywają prawdziwymi dziełami sztuki. Ponad tysiąc takich obiektów jest wpisanych łącznie do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków i gminnych ewidencji. Teraz wiele z nich będzie mogło odzyskać utracony blask – zachęca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. - Taka możliwość pojawiła się dzięki dotacjom oferowanym przez samorząd regionalny. Zarząd Województwa Łódzkiego po raz pierwszy ogłasza konkurs na małą architekturę zabytkową przeznaczając na niego 250 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł.

Jak uzupełnia UMWŁ, do konkursu mogą zostać zgłoszone obiekty małej architektury zabytkowej wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa. - Mogą to być: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, ale też pomniki, posągi, wodotryski, kolumny i inne obiekty architektury ogrodowej. O dotację może się starać w zasadzie każdy, ważne jest tylko, żeby na remont godzili się właściciele zabytku. Wsparcie może zostać przeznaczone na konserwację i odrestaurowanie zabytku czy uporządkowanie i zagospodarowanie jego otoczenia.