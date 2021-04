Dożynki Prezydenckie 2021 nie odbędą się w Spale. Łódzkie traci dużą imprezę. Co z dożynkami w kolejnych latach? [ZDJĘCIA] 25.04.2021

- Zaproszenie gości przez Parę Prezydencką do siedziby głowy państwa, a zarazem do ich domu, spotkało się z pełnym entuzjazmu przyjęciem ze strony wszystkich uczestników Dożynek. Zarówno rolnicy, jak i partnerzy wydarzenia oraz pozostali zaproszeni goście kierowali do Pary Prezydenckiej oraz do Kancelarii Prezydenta RP wiele pozytywnych opinii, wyrazów uznania oraz sugestii, aby rozważyć kontynuowanie organizacji tego wyjątkowego wydarzenia w Warszawie. Długoletnia i piękna tradycja organizacji Dożynek Prezydenckich będzie kontynuowana. Wychodząc naprzeciw zgłoszonym propozycjom, po przeprowadzeniu konsultacji w tej kwestii, Para Prezydencka zdecydowała o przeniesieniu Święta Plonów pod patronatem Prezydenta RP do stolicy. Tegoroczne uroczystości Dożynek Prezydenckich, które zaplanowano na wrzesień br. również odbędą się w Pałacu Prezydenckim - czytamy w wysłanej do redakcji odpowiedzi.

Oznacza to, że owszem, Dożynki Prezydenckie w 2021 roku się odbędą, ale w Warszawie... To ogromny cios dla Ziemi Tomaszowskiej, dla której impreza ta była okazją do ogromnej promocji w całej Polsce. Na dożynki zjeżdżali rolnicy, politycy, samorządowcy oraz firmy związane z rolnictwem z całego kraju. O imprezie było głośno w ogólnopolskich mediach, gdzie prowadzone były relacje na żywo. Dożynki były nie tylko okazją do spotkania się rolników z całej Polski, ale także do chwalenia się bogactwem Ziemi Tomaszowskiej i całego województwa łódzkiego. Dodatkowo każdy, kto tylko chciał, mógł przyjechać do Spały i uścisnąć rękę głowy państwa i iść z nim we wspólnym korowodzie dożynkowym. Takiej możliwości w Warszawie na pewno nie będzie, a impreza, która z założenia miała być świętem otwartym dla wszystkim, stanie się spotkaniem dla wybranych...