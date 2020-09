Drużyna bez strzelonego gola rywalem spadkowicza z elity

Oba zespoły rozegrały w tym sezonie po jednym meczu. Łodzianie, jak zapewne kibice pamiętają, rozbili w Opolu tamtejszą Odrę 4:0 (2:0).Olsztynianie prowadzeni przez trenera Adama Majewskiego, który na początku czerwca zastąpił Piotra Zajączkowskiego, zremisowali z kolei w pierwszej kolejce wyjazdowy mecz z GKSTychy, który prowadzi były szkoleniowiec bełchatowian Artur Derbin 0:0. Bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem Stomilu jest Japończyk Koki Hinokio, który w minionym sezonie wystąpił w 19 ligowych meczach, w których strzelił dwa gole. „Duma Warmii” ma także w swoich szeregach młodzieżowego reprezentanta Łotwy. To bramkarz Vjaceslavs Kudrjavcevs.

Dzień przed meczem (11września) zaplanowano natomiast losowanie par 1/16 Pucharu Polski. Wynikami losowania w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej żywo interesować będą się fani łódzkiego drużyny, bo przecież w gronie 32 drużyn mamy ekipę trenera Wojciecha Stawowego. Łodzianie znaleźli się w tym gronie eliminując niespodziewanie ekstraklasowy Śląsk Wrocław (2:2 i w rzutach karnych 4-1). Dodajmy, że wśród potencjalnych rywali zespołu z alei Unii 2 mamy 12 drużyn PKOEkstraklasy, osiem pierwszoligowych, sześć z ligi II i nawet cztery z III. Jest w tym gronie Cracovia, która awansowała wygrywając po dogrywce z Chrobrym Głogów (2:1). To aktualny posiadacz Pucharu Polski, który zresztą zdążył już odpaść z rozgrywek Ligi Europejskiej oraz klub w którym przez wiele lat pracował obecny szkoleniowiec łódzkiej drużyny. Obecnie zespół spod Wawelu prowadzi Michał Probierz, który ma za sobą pracę w ŁKS. Zapewne Wojciech Stawowy nie miałby nic przeciwko temu aby spotkać się z Cracovią, a gdyby tak jeszcze wygrać mecz. Bezcenne!

Wróćmy jednak do sobotniego starcia ligowego ze Stomilem. Już od środy (9 sierpnia) rusza sprzedaż biletów na to spotkanie. Początek sprzedaży wejściówek od godz. 8. Będzie je można zakupić zarówno za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl), jak i w stacjonarnej kasie w Centrum Biletów Atlas Areny, które pracuje w środę i piątek od 8 do 16, natomiast w czwartek od 10 do 18. W sobotę, czyli w dniu meczu, bedzie kasa będzie czynna od 10 do 13.30. W klubie z alei Unii 2 przypominają, że cały czas do nabycia są karnety na domowe mecze ełakesiaków w sezonie 20/2021. Obejmują one 17 meczów. Normalny karnet wyceniono na 450 zlotych, a ulgowy na 90 złotych mniej. Normalny karnet jedynie na rundę jesienna kosztuje 205 złotych, zaś ulgowy 170 złotych. ą