Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź pokonała Wybrzeże. Krytyka żużlowców pomogła

Do arcyważnego meczu z Wybrzeżem Gdańsk żużlowcy drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź przystąpili podwójnie zmotywowani. Chcieli pokazać prezesowi, że ambicja dla żużlowców jest bardzo ważna. Krytyka prezesa Witolda Skrzydlewskiego odniosła skutek, a przecież o to chodziło. Prezes trafił w czuły punkt i...

Już w pierwszym wyścigu Norbert Kościuch, który w poprzednim meczu w Niemczech upadł w pierwszym wyścigu i już nie wystąpił, teraz pojechał jak strzała. Bieg otwarcia wygrał Brady Kurtz (tylko siedem punktów w sześciu wyścigach w Niemczech) przed Norbertem Kościuchem i łodzianie objęli prowadzenie 5:1.

W biegu młodzieżowców padł remis, zawiódł Mateusz Dul, który zakupił przed meczem dwa silniki, jednak nie spasował się dobrze z torem.

Tak chwalony przez wielu Timo Lahti był cieniem walczącego zawodnika w trzecim biegu. Przyjechał ostatni i nikt w Łodzi nie żałował, że zrezygnowano z tego żużlowca. Dopiero później fiński zawodnik się rozkręcił.

Jedyny przegrany bieg miał miejsca w czwartym starcie. Łodzianie ulegli 2:4, a Aleksander Grygolec zanotował efektowny upadek.

Popisowy był wyścig piąty, wygrany przez łodzian 5:1. Najszybszy był Brady Kurtz, tuż za nim przyjechał Luke Becker i gospodarze prowadzili 19:11.

Dominacja łodzian na torze nie podlegała dyskusji. Dwa remisy i wygrane 5:1, 4:2 i 4:2 dały gospodarzom prowadzenie 38:22. Profesorem na torze był Australijczyk Brady Kurtz, który wyjechał trzykrotnie i tyle samo razy przywiózł komplet punktów.

Timo Lahti pokazał klasę w jedenastym wyścigu. Start wygrał Luke Becker, ale Fin wyprzedził amerykańskiego żużlowca na pierwszym łuku. Becker przyjechał drugi, goście wygrali bieg 4:2.

Na torem w Łodzi zaczął padać deszcz. Istniało poważne ryzyko, że mecz zostanie przerwany. Tak naprawdę trzeba się cieszyć, że spotkanie się zaczęło i przebiegało tak długo bez zakłóceń, bo przecież prognozy pogody były mało optymistyczne.

Wpowtórce biegu dwunastego jechała tylko dwójka: Brady Kurtz i Rasmus Jensen. Wcześniej Mateusz Dul dotknął taśmy, a Miłosz Wysocki upadł i zostali wykluczeni. Deszcz sprzyjał Duńczykowi, Australijczyk z Cowry przegrał tego dnia pierwszy raz.

Gdańszczanie walczyli o jak najniższą porażkę w kontekście walki o bonus po dwumeczu. Wygrali też bieg trzynasty 4:2 i wynik brzmiał 44:33.

Łodzianie też myśleli o wysokiej zaliczce, więc wygrali bieg czternasty 5:1 (Niels Kristian Iversen przed Marcinem Nowakiem). Niesamowity tego dnia Timo Lahti poprowadził swoją parę do wygranej 4:2 w ostatnim biegu. Mimo to, drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź w dobrych nastrojach pojedzie po trzy punkty na rewanż do Gdańska. Jest duża szansa na wygraną z bonusem. ą

E.Winner pierwsza liga

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Wybrzeże Gdańsk 51:38

H. Skrzydlewska Orzeł: Norbert Kościuch 4+2, Marcin Nowak 9+1, Brady Kurtz 11, Luke Becker 10+1, Niels Kristian Iversen 10+1, Aleksander Grygolec 2, Mateusz Dul 3+1, Nikodem Bartoch 2+1. Trener: Michał Widera

Wybrzeże Gdańsk: Wiktor Trofimow jr 0, Rasmus Jensen 12, Adrian Gała 3, Jakub Jamróg 5, Timo Lahti 14, Kamil Marciniec 0, Miłosz Wysocki 4. Trener: Eryk Jóźwiak.

Inne wyniki: Wilki Krosno - Landshut Devils 47:43, ROWRybnik – Falubaz Zielona Góra, Polonia Bydgoszcz – Start Gniezno.

1.Falubaz Zielona Góra 6 10 +56

2.Wilki Krosno 7 10 +49

3.Polonia Bydgoszcz 6 7 +17

4.H. Skrzydlewska Orzeł 7 7 -10

5.Trans MF Landshut Devils 7 6 -21

6.ROW Rybnik 6 5 +6

7.Start Gniezno 6 5 -51

8.Wybrzeże Gdańsk 7 2 -46

Następna kolejka:

5.06: Wybrzeże Gdańsk - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź, Start Gniezno - Polonia Bydgoszcz, Falubaz Zielona Góra – ROWRybnik, Landshut Devils – Wilki Krosno.