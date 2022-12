Drużyna rugbistów Master Pharm Rugby Łódź zmienia nazwę i przenosi się do Aleksandrowa Łódzkiego

- Po raz pierwszy od wielu lat mamy swoje miejsce, swój dom - podróżowaliśmy między Łodzianką, ŁKS i Widzewem, aż wreszcie zatrzymaliśmy się w Aleksandrowie Łódzkim - mówił kierownik drużyny rugby Master Pharm Grzegorz Białkowski. - Konsultowaliśmy się z zawodnikami i wszyscy są zdania, że przeprowadzka to będzie krok do przodu.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński mówił: Wspólną decyzję podjęli działacze Klubu Sportowego Budowlani SA oraz samorząd Aleksandrowa Łódzkiego. Decyzja dotyczy klubu Rugby Aleksandrów Łódzki. Bazą i szkoleniową i sportową będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od stycznia Aleksandrów Łódzki mieć będzie drużynę rugby w ekstralidze.

Inspiracją do zmiany miejsca były problemy z boiskiem przed rozegraniem ostatniego meczu ligowego minionej rundy. Rugbiści Master Pharm Rugby Łódź nie mieli gdzie grać, szukali boiska, znaleźli pomocną dłoń w Aleksandrowie Łódzkim. I tak to się zaczęło. Działacze Budowlanych organizacyjnie są w trakcie przygotowań. Nie odcinają się od Łodzi. Spółka Budowlani SA nadal będzie działać w stolicy województwa, będzie miała pod swoimi skrzydłami Akademię Rugby.

- Cieszymy się że możemy wejść w nowy projekt - mówi trener Przemysław Szyburski. - Aleksandrów daje nam bazę szkoleniową i boiska treningowe. Rugby stanie się sportem wojewódzkim. Fundamentem naszej działalności będzie młodzież.

Działacze liczą, że do Akademii Rugby trafiać będzie nie tylko młodzież z Łodzi, ale i z Aleksandrowa Łódzkiego i ościennych miejscowości. Planowane jest utworzenie drużyny Rugby 7.

Klub dalej będzie istniał jako Budowlani SA, ale zmieni się nazwa drużyny i miejsce rozgrywania spotkań ekstraligi.