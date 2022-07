Drużyny ŁKS i Widzewa ośmieszały takich rywali, gdy były mistrzami. A dziś Lech...

To prawda, jak ta piłka się zmieniła – u nas na gorsze, a w krajach dawnych Kopciuszków na lepsze.

ŁKSw sezonie 1998/99 wygrał w Gandży 3:1 po golach Mirosława Trzeciaka i Tomasza Wieszczyckiego. Drużynę prowadził trener Marek Dziuba. Grali: ŁKS: Bogusław Wyparło – Rafał Pawlak (70, Jacek Paszulewicz), Witold Bendkowski, Tomasz Lenart (33, Ariel Jakubowski) – Darlington Omodiagbe (72, Jacek Płuciennik), Tomasz Kos, Rafał Niżnik, Zbigniew Wyciszkiewicz, Tomasz Cebula – Tomasz Wieszczycki, Mirosław Trzeciak. Później ŁKStrafił na Manchester United, późniejszego triumfatora Ligi Mistrzów 1999 (w finale 2:1 z Bayernem Monachium).

Z mistrzem Azerbejdżanu, jak z dziećmi, grał także rok wcześniej Widzew. 24 lipca 1997 Widzew wygrał w Baku z Neftczi 2:0, a w rewanżu w Łodzi urządził sobie kanonadę ze słabeuszem, wygrywając 8:0. Trzy gole zdobył Piotr Szarpak, dwa Jacek Dembiński, po jednym Marcin Zając, Andrzej Kobylański i Aleksander Curtian. Skład Widzewa: Arkadiusz Onyszko - Marek Bajor, Mirosław Szymkowiak, Marek Siadaczka (46, Daniel Bogusz), Marcin Zając, Andrzej Michalczuk, Paweł Miąszkiewicz (46, Aleksnader Curtian), Maciej Terlecki, Piotr Szarpak, Andrzej Kobylański (46, Zbigniew Wyciszkiewicz), Jacek Dembiński.

Później Widzew trafił na wielką wtedy Parmę i przegrał 1:3 i 0:4, a w Łodzi trzy gole strzelił łodzianom Enrico Chiesa, ojciec Federico, który poprowadził Włochów do mistrzostwa Europy. .

Drużyny ŁKSi Widzewa przegrywały zatem z wielkimi klubami, ale słabiutkiego mistrza Azerbejdżanu deklasowały. Ćwierć wieku później jest odwrotnie. Co to będzie za kolejnych dwadzieścia pięć lat?

