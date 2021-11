Duńczyk rozstał się z ŁKS, bo za często sprawdzał stan konta

Można się było tego spodziewać, bo nie krył sie z tym, że zamiast skupić sie na grze musi zajmować się sprawdzaniem konta, co jest irytujące. Mówił tak między innymi w duńskich mediach (program „Start 11’eren”) . Stwierdził, że klub z alei Unii 2 zalega mu wypłatę za dwa miesiące, bonus za podpisanie kontraktu oraz bonusy zapisane w kontrakcie.

Duńczyk przyszedł do klubu kierowanego przez Tomasza Salskiego pod koniec 2020 roku. Miał pomóc drużynie w awansie do PKO Ekstraklasy, ale nie rzucał swoją grą na kolana, a czesto po prostu irytował postawą na boisku. W ostatnich meczach prezentował się natomiast całkiem nieźle i strzelił nawet gola w remisowym (1:1) meczu z Górnikiem Polkowice. Dodajmy, że Mikkel Rygaard miał jeden z wyższych kontraktów w ŁKS. Zarabiał podobno około 45 tys. zł miesięcznie, co jak na pierwszoligowe realia w Polsce jest ogromną kwotą. Łodzianie mają zresztą z piłkarzem jeszcze jeden kłopot. Otóż nie zapłacili jeszcze za transfer jego poprzedniemu klubowi FC Nordsjælland. Klub z alei Unii, jak deklarował niedawno prezes Tomasz Salski, miał urgulować należności za transfer do końca października. Nie wiadomo jednak czy tak się stało.