Dwa punkty Piotrkowianina i miejsce 13

To było niezwykle nerwowe sobotnie popołudnie dla fanów szczypiorniaka w Piotrkowie. Tego dnia rozgrywano bowiem ostatnią kolejkę Superligi, a zespół trenera Bartosza Jureckiego toczył korespondencyjny pojedynek ze Stalą Mielec o pozostanie w elicie. Po pierwszych połowach meczów z udziałem zainteresowanych drużyn piotrkowanie byli w I lidze. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, Piotrkowianin wywalczył w Kwidzynie dwa punkty, a mielczanie przegrali jedną bramką w Szczecinie i wylądowali w I lidze.

Pierwsza połowa była w wykonaniu piotrkowian fatalna. Miejscowi schodzili do szatni prowadząc 16:13. Piotrkowianin wziął się za odrabianie strat po zmianie stron. Na trzy minuty przed końcem prowadził nawet 25:23. Dwie ostatnie bramki rzucił jednak zespół gospodarzy. Przy remisie Piotr Swat wykonywał rzut karny. Gdyby trafił to najprawdopodobniej Piotrkowianin wygrałby mecz za trzy punkty i zajął 12 miejsce na koniec sezonu. Tak się jednak nie stało i zespoły powalczyły o dodatkowy punkt w rzutach karnych, a wygrał je Piotrkowianin 3-2.

SUPERLIGA MĘŻCZYZN

MMTSKwidzyn- Piotrkowianin 25:25 (16:13) - rzuty karne 2-3

Piotrkowianin: Kacper Ligarzewski, Artur Kot - Tomasz Wawrzyniak 1, Piotr Rutkowski 5, Marcin Tórz 3, Adam Pacześny 2, Piotr Swat 5, Jan Stolarski 2, Patryk Mastalerz 1, Piotr Jędra-szczyk 3, Roman Pożarek 1, Kamil Mosiołek, Marcin Matyjasik, Marcin Szopa 2, Mateusz Kaźmierczak, Sebastian Iskra.Trener: Bartosz Jurecki.

W niedzielnym meczu końvcząxcym sezon spotkały się w Kielcach dwie najlepsze drużyny, czyli Łomża Vive i Orlen Płock. Mecz zakończył się remisem 29:29 (15:13) - rzuty karne 4-3.

Tabela końcowa Suerpligi Mężczyzn w sezonie 2020/2021

1. Łomża Vive Kielce2677919:662

2. Orlen Wisła Plock2670791:570

3. KSAzoty Puławy2661846:687

4. Górnik Zabrze2657689:615

5. Gwardia Opole2639735:731

6. Energa MKSKalisz2637688:704

7. Chrobry Głogów2635725:792

8. Pogoń Szczecin2634687:743

9. Zagłębie Lubin2629685:757

10. MMTSKwidzyn2626624:721

11. Wybrzeże Gdańsk2623655:762

12. Grupa Azoty SPR Tarnów2621646:754

13. Piotrkowianin2620702:779

14. SPRStal Mielec2617655:770