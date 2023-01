Dwaj Brazylijczycy dołączyli do drużyny Widzewa Łódź

Marlon i Fred to obiecujący zawodnicy młodego pokolenia, którzy występowali dotąd w rozgrywkach do lat 23. Pierwszy jest kreatywnym rozgrywającym a drugi silnym obrońcą z mocnymi inklinacjami ofensywnymi. Obaj reprezentowali słynny brazylijski klub Vasco da Gama, który uchodzi za kuźnię futsalowych talentów.

Warto podkreślić, że w procesie ich sprowadzenia do klubu nie brali udziału zewnętrzni menedżerowie piłkarscy, ale od dłuższego czasu byli obserwowani i wnikliwe analizowani bezpośrednio przez sztab szkoleniowy Widzewa Łódź Futsal. Te transfery otwierają przed klubem nowe możliwości w zakresie podniesienia poziomu sportowego, a dla Marlona i Freda są szansą na zaistnienie na europejskim rynku.

To, jak dobrze w naszej drużynie radzi sobie Joao Bernardes, dało nam sporo do myślenia. Umiejętności indywidualne, szybkość, kreatywność, technika – to wszystko wyróżnia zawodników z południa Europy czy Ameryki Łacińskiej i sprawia, że warto na nich stawiać. Sprowadzenie piłkarzy z Brazylii to kolejny bardzo ważny krok na drodze sportowego rozwoju futsalowej sekcji Widzewa Łódź. Jestem przekonany, że nasi kibice bardzo szybko ich docenią – mówi Przemysław Olczak, prezes zarządu Widzewa Łódź Futsal.

Marlon Brasiliano Da Silva i Alfredo Filipe Dos Santos Cumbita to kolejni piłkarze pozyskani przez klub w trakcie zimowego okna transferowego. W tym roku do Widzewa dołączyli wcześniej doświadczony rozgrywający Norbert Dregier i utalentowany 19-latek Łukasz Włodarczyk.