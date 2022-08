Dwie łodzianki w kadrze narodowej na mistrzostwa Europy w Austrii

Nasz kraj będą reprezentować dwie zawodniczki Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. Jest to Edyta Kucharska i Wiktoria Muszczek.

Siatkarki już od dwóch tygodni przygotowują się pod okiem trenera kadry narodowej i ŁKSG Łódź Łukasza Zielińskiego do europejskiego czempionatu. Pierwszy raz w historii tej dyscypliny zawody będą toczyć się także w kategorii juniorskiej.

Do chwili obecnej przygotowania idą zgodnie z planem. Nasze siatkarki prezentują wysoką formę. Brały już udział w kilku turniejach w Polsce gdzie zajmowały miejsca na podium.

Teraz przed kadrą Łukasza Zielińskiego kilkudniowe zgrupowanie połączone ze startem w turnieju, który będzie organizowany w Sulejowie. Następnie 15 sierpnia nasza reprezentacja uda się do Baden. Faza grupowa będzie rozgrywana od 16 do 18 sierpnia. Faza pucharowa rozpocznie się 19 sierpnia. Mecze o medale będą grane dzień później.

Mamy wielką nadzieję, że zarówno Edyta Kucharska i Wiktoria Muszczek pokuszą się o niespodziankę i sięgną po medale mistrzostw Europy. Należy przypomnieć, że rok temu Edyta Kucharska zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach świata. Czas na rewanż. i skok na podium.

Natomiast 17-letnia Wiktoria jest aktualną brązową medalistką Mistrzostw Polski w piłce siatkowej plażowej w kategorii seniorskiej. Dziewczynom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

Skład polskiej kadry narodowej: Edyta Kucharska/Pamela Łuszczyńska (kategoria seniorska), Barbara Kołtun/Anna Krzak (kategoria seniorska), Wiktoria Muszczek/Patrycja Krumin (kategoria juniorska). Łukasz Zieliński - trener, Bartosz Borkowski - asystent trenera, Izabela Stobiecka - fizjoterapeutka.

Osoby niesłyszące zainteresowane grą w piłkę siatkową prosimy o kontakt z trenerem Łukaszem Zielińskim, numer telefonu 695621757.

