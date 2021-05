Dwie nauczycielki polskiego zrezygnowały z pracy w Widzewie

Nie ma prezes Martyny Pajączek, nie ma trenera Enkeleida Dobiego oraz piłkarzy, którzy wtedy grali: Henrika Ojammy, Roberta Prochownika, Daniela Mąki i Merveille Fundambu. Sytuacja w Widzewie jest dynamiczna. Kongijczyk nie gra na własne życzenie i nie wiadomo, czy zostanie przywrócony do drużyny. Utrudniona jest z nim komunikacja. – Już dwie nauczycielki języka polskiego zrezygnowały, widząc niechęć Merveille do nauki – mówi rzecznik klubu Marcin Tarociński.

Szkoda. Byli w błędzie ci, co byli przekonani, że na boisku zamiast języka literackiego wystarczy „ee”, byleby Merveille zrozumiał intencje kolegi lub kolega jego.

Nie wydaje nam się, aby to był jedyny powód niechęci trenera i kolegów z drużyny do Fundambu. A jeśli nie wiadomo o co, chodzi, to chodzi o pieniądze. Swoje odmienne zdania mają menedżer piłkarza Krzysztof Stanowski i władze klubu. Przykre, że z powodu konfliktu traci na tym zespół.

– Zawodnicy pierwszej drużyny Widzewa Łódź rozpoczęli kolejny trening w obecnym mikrocyklu. Poza Przemysławem Kitą, zespół pracuje w komplecie – informuje widzew.com.