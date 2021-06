Dwóch piłkarzy na testach w Widzewie. Jest lider w wyścigu o fotel trenera Widzewa

Widzewiacy w poniedziałek 7 czerwca wznowili zajęcia w ramach mikrocyklu przed meczem 34. kolejki Fortuna 1 Ligi.

Podopieczni Marcina Broniszewskiego o godz. 11:00 wybiegli na murawę w ośrodku treningowym przy ulicy Małachowskiego - informuje oficjalna strona Widzewa. W tym tygodniu widzewiacy będą trenować do soboty włącznie, kiedy to czekają ich zajęcia na płycie Serca Łodzi. W trakcie poniedziałkowego treningu indywidualnie pracowali Jakub Wrąbel, Michael Ameyaw, Patryk Mucha, Mateusz Michalski i Merveille Fundambu. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego są zawodnicy, którzy w meczu z Koroną Kielce pauzowali za kartki.

W poniedziałek z pierwszą drużyną trenowało dwóch piłkarzy, którzy rozpoczęli dwudniowe testy. Na zajęciach zameldowali się Michał Kwiecień, 20-letni lewy obrońca z Pogoni II Szczecin i Wojciech Skawiński, 21-letni skrzydłowy Andrespolii Wiśniowa Góra.

Spotkanie z Odrą Opole zaplanowano na niedzielę 13 czerwca, o godz. 12:40. W dniu meczu zaplanowano centralny punkt obchodów 40. rocznicy zdobycia pierwszego mistrzostwa Polski.

I kolejna informacja z karuzeli trenerskiej: Krzysztof Brede jest teraz głównym kandydatem do objęcia stanowiska trenera w Widzewie Łódź. Krzysztof Brede to były asystent Bogusława Kaczmarka, Michała Probierza oraz Ireneusza Mamrota. Prowadził Podbeskidzie Bielsko-Biała, z którym wywalczył awans do Ekstraklasy. Czy to osiągnięcie powtórzy z Widzewem, jeśli zostanie jego trenerem?