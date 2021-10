Dyrektor szkoły mogła wyłudzić nawet do 900 000 złotych dotacji! Grozi jej 8 lat więzienia

Dyrektor szkoły mogła wyłudzić nawet do 900 000 złotych dotacji!

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Łodzi podejrzewali, że w jednej z placówek oświatowych na terenie Łodzi może dochodzić do wyłudzeń dotacji. Szkoła o, której mowa zobowiązana była do przekładania w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły. Liczba ta jednak była zawyżona, a na liście słuchaczy były osoby przebywające na stałe za granicą, osoby zmarłe oraz osoby, które uczęszczały do szkoły gdy ta funkcjonowała pod inną nazwą. W ten sposób szkoła otrzymywała znacznie zawyżoną kwotę dotacji.