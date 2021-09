Dzięki sile Facebooka odnalazł właściciela pieniędzy. Mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego znalazł 4,5 tysiąca złotych w kopercie

Radosław Wiktorowicz z Piotrkowa w piątek, przed godz. 8 rano odprowadzał córkę do szkoły. I wtedy na parkingu u zbiegu ulic Sienkiewicza i gen. Grota - Roweckiego zauważył porzuconą kopertę.

- W pierwszej chwili wydała mi się nawet podejrzana, ale zajrzałem do środka i kiedy okazało się, że są w niej pieniądze, pokaźna kwota, to od razu pomyślałem, że trzeba znaleźć jej właściciela. Na kopercie było imię i nazwisko. Przyszło mi do głowy, że mogą to być pieniądze np. ze zbiórki na ubezpieczenie, więc porozmawiałem z dyrektorem SP nr 8, ale nie kojarzył takiego nazwiska. Wtedy stwierdziłem, że trzeba wykorzystać siłę mediów społecznościowych - mówi Radosław Wiktorowicz, właściciel salonu optycznego w Piotrkowie, który prowadzi też bloga Ghosteye.pl.