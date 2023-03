Dzień bez plecaka w ZSDiOŚ w Radomsku. Tak świętowano nadejście wiosny! ZDJĘCIA

Dzień bez plecaka w ZSDiOŚ w Radomsku

We wtorek, 21 marca, w wieku radomszczańskich szkołach świętowano pierwszy dzień wiosny oraz Dzień Wagarowicza. Uczniowie oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku "noszą wiosnę w sercu", a we wtorek dodatkowo wyrazili to kolorowymi strojami. Pierwszy Dzień Wiosny to w "drzewniaku" dzień bez plecaka i tradycyjnie już... pomysłowości uczniów nie było granic.

Okazuje się, że książki można nosić w oponie, mikrofalówce, a nawet pralce Frani. Uczniowie prześcigali się w pomysłach, ale zwycięzca może być tylko jeden. Rywalizację na najbardziej zwariowany i kreatywny zamiennik plecaka wygrała klasa IVCp II miejsce zajęła klasa IVAp, natomiast III - klasa IA. Wyróżniona zastała klasa IB.