Dzień Chłopaka 2023 - najlepsze prezenty. Co kupić koledze, przyjacielowi, narzeczonemu, mężowi?

Dzień Chłopaka - prezenty

Dzień Chłopaka już w sobotę 30 września, a ty nadal nie masz pomysłu co kupić z tej okazji? Przygotowaliśmy zestawienie pomysłów na prezent w dniu święta każdego chłopaka. Co wybrać dla chłopaka, brata, albo kolegi? Przedstawiamy nasze propozycje!

Co kupić na Dzień Chłopaka

Zakup prezentu to zawsze kwestia indywidualna. Są jednak prezenty uniwersalne, które można bardzo łatwo dostosować do osoby, którą chcemy obdarować. Za przykład niech posłuży nam gra, która zawsze jest dobrym pomysłem na prezent, chyba że prezent nie jest dla gracza. Dla fana sportu lubiącego grać w gry najlepiej kupić grę NBA, FIFA lub Football Manager, a dla fanów wyścigów i szybkich aut Forza Horizon lub Need For Speed.

Prezent nie zawsze musi być przedmiotem

W tym roku Dzień Chłopaka wypada w sobotę, a co za tym idzie daje dodatkowe pole do popisu jeśli chodzi o pomysły na prezent. Wyjazd na wycieczkę niespodziankę w weekend może być zaskoczeniem, i to większym niż się spodziewasz! Wyjazd nie musi być do ekskluzywnego hotelu, a np. pod namioty, czy do domku letniskowego, czy na wyprawę po górach z noclegiem w schronisku. Wszystko zależy od relacji i budżetu przeznaczonego na ten cel.

Prezenty na Dzień Chłopaka - zobacz nasze propozycje

Przy wyborze prezentu najważniejsze jest, aby kierować się tym jakie zainteresowania i upodobania posiada osoba, którą chcesz obdarować. Zakup alkoholu abstynentowi, albo gra dla kogoś, kto nie gra w gry, nie będą najlepszym pomysłem. Lepiej w takiej sytuacji zdecydować się na coś mniej spersonalizowanego i wybrać proste i uniwersalne prezenty jak np. karta upominkowa do ulubionego sklepu lub skórzany portfel.