Dzień Ojca 23 czerwca. Życzenia z okazji Dnia Ojca. Rymowane życzenia dla taty. Życzenia na Dzień Taty od małego dziecka 23.06.2021

Życzenia na Dzień Ojca

Tato Kochany dziś jest święto Twe

i wiedz, że najbardziej kocham Cię

Dam Ci prezentów całą moc,

żebyś otwierał je całą noc

Potem zobaczę uśmiech na Twej twarzy

i coś cudownego się wydarzy.

Ale co to będzie to zobaczysz sam

i to nie będzie jakiś chłam,

więc skup się popatrz dalej w ten sms

Co tam napisane? - KOCHAM CIĘ!