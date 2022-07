Dziesięć medali polskiej reprezentacji. Wiktoria Wróbel podbiła Europę

Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów rozpoczęły się w Belgradzie 6 lipca. Zmagania sportowe najlepszych europejskich zawodników młodego pokolenia zainicjowały turnieje drużynowe, które rozegrano w dniach od 6 do 10 lipca. Od 11 do 15 lipca rozgrywano równocześnie turnieje singlowe i deblowe w kategoriach kadetów i juniorów. Po ubiegłorocznym sukcesie naszej kadry na Mistrzostwach Europy Kadetów i Juniorów Varazdnie, kiedy to nasi reprezentanci sięgnęli po 9 krążków, nadzieje na sukcesy medalowe były ogromne. Doskonała dyspozycja naszych zawodniczek i zawodników, zaowocowała historycznym sukcesem. Reprezentanci Polski wywalczyli w Belgradzie 10 medali, ustanawiając tym samym historyczny rekord.

TRZY MEDALE DRUŻYNOWE

Juniorki w składzie Wiktoria Wróbel, Zuzanna Wielgos, Anna Brzyska, Ilona Sztwiertnia, Anna Kubiak pod okiem trenera Alana Wosia pokonały w finale reprezentację Rumunii wynikiem 3:2, zdobywając drużynowy złoty medal.