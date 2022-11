Dziesięć rugbistek Venol Atomówek i KS Budowlanych Commercecon w kadrze Polski

W zgrupowaniu udział wzięło pięć zawodniczek grających w barwach Venol Atomówek Łódź: Nina Klamka, Nikola Talkowska (wypożyczona z Arki) Gdynia, Iza Gumińska, Zuzanna Orlik i Weronika Roźniatowska oraz pięć z KS Commercecon Budowlani Łódź: Dorota Krawczyk , Karolina Krawczyk, Zofia Fornalczyk, Patrycja Kowalska, Paulina Zawistowska (wypożyczona z KS Rugby Gietrzwałd). Łódź jest potęgą w kobiecym rugby.

Głównym trenerem reprezentacji został Jurij Buchało, a jego sztab uzupełniają: Magdalena Korona – asystent trenera, Robert Cajzer – fizjoterapeuta, Janusz Urbanowicz – trener koordynator, Gdaniec Jarosław – kierownik drużyny - informuje Zbigniew Grądys, trener/manager, Venol Atomówki Łódź

– Trenowało mi się bardzo dobrze. Dużo ciężkiej pracy jeszcze przed nami – mówiła Iza Gumińska, zawodniczka U18. – Trenerzy głownie skupiali się nad obroną i komunikacją. Atmosfera w kadrze jest bardzo przyjemna. Trenerom zależy przede wszystkim żebyśmy się bawiły i robiły to wszystko z uśmiechem na twarzy. Uważam, że z dziewczynami złapałyśmy wspólny język i będzie nam się owocnie współpracować .

Treningi były intensywne i męczące, ale w przyjemny sposób – mówi Zuzanna Orik debiutująca w reprezentacji . – Dużo lepiej szło mi pierwszego dnia i byłam bardzo zadowolona ze swojej gry i umiejętności, które pokazałam. Podczas drugiego dnia zrozumiałam że przede mną jeszcze dużo pracy. Z dziewczynami grało mi się naprawdę dobrze. Atmosfera i organizacją zgrupowania była bardzo dobra a szeroki sztab trenerski pozwolił na usłyszenie rad i komplementów na przeróżnych płaszczyznach i w różnych sytuacjach, których jedna osoba nie mogłaby wszystkich dostrzec.

- Jako że było to moje pierwsze powołanie na zgrupowanie czułam się bardzo zaszczycona – mówi Nikola Talkowska. – W końcu po 5 latach ciężkiego trenowania dostałam powołanie, ponieważ zawsze było to moje marzenie. Treningi były bardzo fajne i można było się z nich wiele nauczyć, ze względu na to że drużyny były mieszane u16 i u18. Atmosfera była świetna, bardzo dobrze porozumiewałyśmy się z dziewczynami z innych drużyn jak i z trenerami.

- Trenowało mi się bardzo dobrze treningi były wymagające oraz skuteczne – stwierdza Weronika Roźniatowska. Na kadrze mogłam wykorzystać swoją nabytą wiedzę i umiejętności z treningów, które mogę dalej rozwijać i kształtować. Atmosfera na kadrze jest przyjazna, trenerom zależy byśmy w grze odnajdywały zabawę, a między zawodniczkami jest ona swobodna.