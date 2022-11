Dziś grają siatkarki ŁKS Commercecon Łódź i zamierzają rozgrzać Sport Arenę

Najbliższy rywal łodzianek w sezonie 2021/2022 zajął 5. miejsce w rozgrywkach ligowych, jednak w przerwie został mocno przemeblowany, a przede wszystkim odmłodzony. W zespole pozostały jedynie: atakująca Maja Szymańska, libero Klaudia Kulig, rozgrywająca Diana Dąbrowska i środkowa Sonia Stefanik.

Legionowski klub w ŁKS-ie Commercecon Łódź doskonale znają środkowa Aleksandra Gryka oraz trenerzy: Alessandro Chiappini, Adrian Chyliński i Maciej Juszt. Cała czwórka w poprzednim sezonie reprezentowała barwy Legionovii.

W pierwszej kolejce Łódzkie Wiewióry wygrały 3:0 z UNI Opole. W pierwszej partii dominowały od pierwszego do ostatniego gwizdka, a w dwóch kolejnych świetnie reagowały w odpowiednich momentach. Jak podkreśliła Paulina Maj-Erwardt, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach to właśnie cecha mocnych zespołów. - Oczywiście, dążymy do tego, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, ale takie momenty też cieszą, bo to wiele nas uczy - dodała kapitan Ełkaesianek.