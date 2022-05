Dziś PGE Skra Bełchatów walczy o medal. Po dekoracji wyjazd do Włoch?

Włoskie media spekulują na temat powrotu do Italii Dicka Kooya. Gioiella Prisma Taranto miała obrać przyjmującego PGE Skry za cel transferowy na nowy sezon - informuje Polsat Sport.

- Myślę, że powinniśmy wygrać 3:1, bo w czwartym secie mieliśmy swoje szanse. Jedną piłkę wyrzuciliśmy w aut, wydarzyło się coś jeszcze, ale nie przestaliśmy walczyć w tie-breaku. Wygraliśmy 3:2, a w całej rywalizacji jest 1:1, czyli zaczynamy wszystko od nowa. Teraz musimy naciskać i dalej pracować, jak do tej pory. Jeśli będziemy tak walczyć, to na pewno wygramy kolejne mecze i zdobędziemy medal - mówi Kooy.

- Jeśli będziemy tak walczyć, jak w sobotnim spotkaniu, to na pewno wygramy kolejne mecze i zdobędziemy medal - mówi Dick Kooy, który został MVP potyczki z Aluronem CMC Warta Zawiercie. Bełchatowianie wygrali 3:2 i wyrównali stan rywalizacji w meczu o brąz. Jak spotkanie ocenia Dick Kooy, który odebrał statuetkę dla najbardziej wartościowego gracza?

Ceny biletów na mecz z Aluronem CMC Warta to 40 złotych (normalne) oraz 25 złotych (ulgowe, za okazaniem legitymacji studenckiej, uczniowskiej, renicisty lub dowodu osobistego w przypadku emerytów). Dzieci do lat 6 mogą wejść do hali bezpłatnie z opiekunem posiadającym bilet.

Klub przygotował również specjalną promocję. Kibice, którzy zakupili bilety na pierwszy mecz z Aluronem CMC w hali Energia, otrzymają 30% zniżki (przy zakupie stacjonarnym za okazaniem biletu, a online zniżka naliczy się automatycznie po zalogowaniu na konto)

Wejściówki można zakupić online na stronie bilety.skra.pl oraz w sklepie klubowym w hali Energia (poniedziałek-piątek w godz. 8-15), a także na Wyspie PGE Skry w Galerii Olimpia (poniedziałek-piątek, godz. 14-19). W dniu meczów kasa biletowa będzie czynna na dwie godziny przed spotkaniem.