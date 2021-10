Dziś rocznica urodzin Władysława Króla. Odwiedziny na grobie patrona ŁKS

Na grobie Władysława Króla, jak co roku, złożony został okazały wieniec, pomnik ozdobiony został chorągiewkami ŁKS. Co roku groby ludzi związanych z ŁKS odwiedzane są przez niezmordowanego Jacka Bogusiaka.

Władysław Król pochowany jest na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi, w części katolickiej. Imieniem legendarnego piłkarza i trenera, olimpijczyka został nazwany Stadion Miejski Łódzkiego Klubu Sportowego przy al. Unii. W Łodzi jest także ulica Władysława Króla w Łodzi - od 27 maja 1994 (położona na terenie osiedli: Piaski, Zagrodniki i Pienista).

Władysław Król to jeden z najwybitniejszych sportowców w historii Łodzi, reprezentant Polski w hokeju i piłce nożnej. Jako trener piłkarski doprowadził Łódzki Klub Sportowy do pierwszego mistrzostwa Polski w 1958 roku. Jacek Bogusiak poświęcił mu dwie publikacje, które są do nabycia w księgarni Odkrywcy przy ul. Narutowicza w Łodzi.