Dziś urodziny Wielkiego Widzewiaka. Był bohaterem meczu Widzew - Liverpool Dariusz Kuczmera

Wiesław Wraga i Mirosław Tłokiński

14 sierpnia 1963 w Stargardzie Szczecińskim przyszedł na świat Wiesław Wraga. To piłkarz Wielkiego Widzewa, zdobywca pamiętnej bramki głową z linii pola karnego podczas meczu Widzew - Liverpool o awans do półfinału Pucharu Mistrzów. W latach 1982-90 zagrał w Widzewie 164 razy i zdobył 11 goli. Dwa razy został wicemistrzem Polski i dwukrotnie zajął z drużyną trzecie miejsce. W europejskich pucharach zagrał 22 razy i strzelił 5 goli. Dziś jest trenerem. Przez kibiców został wybrany do Jedenastki Stullecia Widzewa. Wszystkiego najlepszego, panie Wiesławie!