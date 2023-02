Dziś w Łodzi ŁKS Commercecon - VakifBank Stambuł. Potrafimy grać z silnymi zespołami Dariusz Kuczmera

ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z VakifBankiem Stambuł w środę - 22 lutego - o godzinie 20:00 w Sport Arenie przy al. Unii Lubelskiej 2. To mecz barażowy Ligi Mistrzyń siatkarek, których stawką będzie awans do ćwierćfinału rozgrywek. Bilety na to spotkanie dostępne są w serwisie https://sportarena.makis.pl/.