Dziś Widzew - Jagiellonia. Kibice Widzewa najbardziej nie lubią takich meczów?

Dziś podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia o 20.30 zagrają na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. Za tydzień wyjadą na pierwszy wiosenny wyjazd - do Gdańska na mecz z Lechią, który odbędzie się w piątek 10 lutego o godz. 20.30.

W 21. kolejce PKO Ekstraklasy Widzew znów zagra w piątek. W Łodzi o 20.30 podejmować będzie Śląsk Wrocław.

Wreszcie 22. kolejka i mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź rozegrany zostanie oczywiście w piątek, 24 lutego, pora Ligi Mistrzów - 20.30.

Nie znamy jeszcze terminu meczu 23. kolejki: Widzew Łódź - Warta Poznań. Tylko nie piątek...

Czy kibice Widzewa lubią piątkowe mecze? Na pewno mniej niż mecze sobotnie, tym bardziej, że wielu fanów klubu z al. Piłsudskiego dojeżdża na stadion z całego województwa łódzkiego. Decyduje jednak telewizja - płaci i wymaga. Canal+ Polska za prawa płaci 180 mln zł rocznie. Podpisany został niedawno nowy kontrakt na nowych warunkach. Nowy kontrakt zgodnie z zapowiedziami ma być progresywny. W każdym kolejnym sezonie pula dla klubów ma wzrastać o 10 mln zł. Od 270 mln zł w sezonie 2023/2024 do 300 mln zł w sezonie 2026/2027, czyli to oznacza 1 miliard 140 milionów złotych dla klubów za 4-letni kontrakt. Od sezonu 2023/2024 przez kolejne cztery lata kluby będą miały do podziału średnio 285 mln zł za sezon. W obecnym kontrakcie kluby otrzymują 240 mln zł. Czyli nowy kontrakt to wzrost o około 20 procent.