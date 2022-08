Dziś wielki mecz na Moto Arenie. Żużlowcy H. Skrzydlewska Orzeł Łódź mogą sprawić dużą niespodziankę

Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Wejściówki dostępne są na kupbilet.pl oraz w kwiaciarni H. Skrzydlewska na Moto Arenie Łódź. Bilet normalny kosztuje 40 zł, bilet ulgowy (8-18 lat) - 20 zł, bilet ulgowy junior (do 7 lat) - 10 zł, bilet normalny z możliwością wjazdu na parking przy stadionie - 70 zł. Sektor dla kibiców gości - F i G - cena biletu 40 zł. Na ten sektor kupują bilety tylko kibice z Krosna. Bilety VIP - 150 zł, ulgowy VIP (8 - 18 lat) - 60 zł, bilet ulgowy junior (do lat 7) - 20 zł.

Wilki wygrały fazę ćwierćfinałową, ale czy na pewno są najlepszą drużyną? W meczu z Landshut Devils punktowali: Tobiasz Musielak - 13+1, Keynan Rew - 9+1, Mateusz Szczepaniak - 4+1, Vaclav Milik - 4+1, Andrzej Lebiediew - 14+1, Franciszek Karczewski - 5+1, Krzysztof Sadurski - 6+1, Rafał Karczmarz - 3. Trenerem drużyny z Krosna jest Ireneusz Kwieciński.