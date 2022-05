Efektowne zwycięstwo TME SMS Łódź. Tytuł mistrza Polski coraz bliżej

Po pechowej porażce w meczu Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław byli tacy, którzy mieli obawy, czy łodzianki dojdą do równowagi i zregenerują siły. Okazuje się jednak, że to były zbyteczne obawy. Zespół jest doskonale przygotowany i na finiszu rozgrywek prezentuje dobrą dyspozycję.

Tylko przez kilka minut była niepewność, kiedy to po golu otwarcia Anny Rędzi, rywalki wyrównały w 30 minucie. Przypominamy, że jesienią APLG Gdańsk pokonał łodzianki 1:0, właśnie po golu Klaudii Słowińskiej. Historia się powtórzyła, ta sama zawodniczka strzeliła gola w Łodzi, ale radość gdańszczanek trwała krótko. Po ośmiu minutach prowadzenie odzyskały łodzianki po golu Dominiki Kopińskiej. Ta sama zawodniczka podwyższyła rezultat, a w drugiej połowie podopieczne trenera Marka Chojnackiego zdobyły jeszcze trzy gole po strzałach Gabrieli Grzybowskiej z karnego, ponownie Anny Rędzi i Małgorzaty Lichwy. Łodzianki zanotowały efektowną wygraną 6:1.

Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki, a łodzianki mają trzy punkty przewagi nad Czarnymi i Górnikiem Łęczna.