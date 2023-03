Ekodoniczki z nasionami ziół trafiły z Portugalii do rąk mieszkańców Zduńskiej Woli. To efekt współpracy z zagranicznym startupem ZDJĘCIA

- Portugalczycy zainteresowali nas swoim projektem, bo łączy innowacje z troską o środowisko naturalne. Jeśli produkt się sprawdzi i trafi do masowej sprzedaży, może pomóc w ograniczeniu produkcji plastikowych donic, które po wysadzeniu roślin od razu trafiają do kosza – argumentuje prezydent Konrad Pokora , który wspólnie z twórcami startupu rozdawał dziś pierwsze ekodoniczki na ulicy Łaskiej i w Parku Miejskim.

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora zapowiada, że przekazanie doniczek z nasionami ziół w pierwszym dniu wiosny to nie jedyny element wspólnych działań. Kolejnych 300 w kwietniu zostanie przekazanych do zduńskowolskich szkół, gdzie ponadto będą przeprowadzone proekologiczne zajęcia z dziećmi z udziałem przedstawicieli portugalskiego startupu i Nadleśnictwa Kolumna. W maju natomiast zaplanowano wspólną akcję sadzenia drzew.

Co zdecydowało o nawiązaniu współpracy ze Zduńską Wolą? - – Wybraliśmy wasze miasto, bo jest nie tylko piękne, ale wyróżnia się na tle innych europejskich ośrodków otwartością na współpracę z innowatorami. To wyjątkowe podejście, które bardzo cenimy – odpowiada przedstawiciel Spawnfoam Pedro Mendes podkreślając jak ważny jest także element pracy z najmłodszymi. – Chcemy zaangażować dzieciaki do wspólnej akcji i pokazać im, jak razem zazieleniać świat – zapowiada działania w ramach których uczniowie nie tylko będą uprawiali własne zioła, ale również zaopiekują się bukami. – Przywieziemy je w specjalnych biodegradowalny kontenerach i wspólnie posadzimy w wybranej części Zduńskiej Woli. Na naprawdę długie lata będzie to symbol naszej współpracy – dodaje z dumą.