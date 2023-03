Ełkaesiacy nie przegrali w I lidze 13 meczów z rzędu

Podopieczni trenera Kazimierza Moskala pewnym krokiem zmierzają do elity. Po raz ostatni zeszli z boiska pokonani w meczu o ligowe punkty 27 sierpnia minionego roku, kiedy to niespodziewanie przegrali w Chojnicach 0:1 (0:1). Potem jednak ełkaesiacy zaskoczyli - wygrali osiem meczów i pięć zremisowali. Doprawdy imponująca seria. Rycerze Wiosny są także faworytem piątkowego starcia w Niepołomicach z tamtejszą Puszczą, która jak zresztą pisaliśmy wcześniej, wiosną zupełnie nie zachwyca. W trzech meczach zdobyła zaledwie punkt. Wprawdzie trener tej drużyny Tomasz Tułacz mówi o kłopotach kadrowych z powodu urazów i kontuzji, ale fakty są jakie są. Szkoleniowiec pociesza się, cytując znanego polityka SLD Leszka Millera, że nieważne jak się zaczyna, ale ważne jak się kończy. Cóż, można i tak.

W każdym razie liczymy w piątkowy wieczór na 14 ligowe zwycięstwo elkaesiaków i jednocześnie siódme na boisku rywala. Tymczasem gwiazdka łodzian Pirulo ma szansę zostać piłkarzem lutego I ligi. Laureat tej nagrody będzie mógł wskazać cel charytatywny, na który sponsor tytularny rozgrywek firma Fortuna przekaże 10 000 zł. Oprócz łodzianina o prestiżowe wyróżnienie walczą Jakub Bielecki (Chrobry Głogów), Boris Moltenis (Wisła Kraków), Adam Radwański (Termalika Nieciecza) oraz były piłkarz ŁKS Jakub Wróbel (Sandecja Nowy Sącz). Kibice mogą oddać głos na swojego faworyta do godziny 18 w czwartek (2 marca) na oficjalnej stronie Fortuna 1 Ligi na portalu Facebook. W tym czasie swoich kandydatów wskażą także eksperci futbolowi, a są nimi przedstawiciele wszystkich 18 klubów rywalizujących na zapleczu PKOEkstraklasy, partner telewizyjny rozgrywek Telewizja Polsat, sponsor tytularny firma Fortuna oraz Pierwsza Liga Piłkarska. ą

I liga

21. kolejka. Piątek (3 marca): Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź (gopdz. 20.30, wynik meczu rundy jesiennej 0:2), Arka Gdynia - Resovia (18, 3:1). Sobota (4 marca): GKSKatowice - Wisła Kraków (17.30, 1:2), GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec (20, 0:1), Chrobry Głogów - Termalika Nieciecza (15, 1:3). Niedziela (5 marca): Górnik Łęczna - Ruch Chorzów (12.40, 1:1), Stal Rzeszów - Chojniczanka Chojnice (15, 1:1), Skra Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18, 1:0). Poniedziałek (6 marca): Sandecja Nowy Sącz - Odra Opole (18, 2:4).