Ełkaesiacy rozpoczęli tydzień, który zwieńczy mecz z KSZO

W najbliższą sobotę (14 stycznia) ełkaesiacy zmierzą się na boisku przy ulicy Minerskiej z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Będzie to pierwszy zimowy sparing zespołu trenera Kazimierza Moskala. Rywal prowadzony przez trenera Rafałą Wójcika ma za sobą udaną jesień w grupie czwartej III ligi. W 17 meczach zdobył 27 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Prowadzący w rankingu ŁKS Łagów ma 10 punktów więcej. Liderem sobotniego rywala łodzian jest Konstiantyn Czernij. 30-letni Ukrainiec strzelił w pierwszej rundzie 14 goli i jest liderem klasyfikacji skutecznych grupy czwartej III ligi. To ciekawy piłkarz, mający w swoim CV występuy między innymi Metalurhu Zaporoże, ale także w klubie z Łotwy Valmeira FC. Ważnymi graczami KSZO są Brazylijczyk Matheus Camargo i Jakub Burek. Obaj wystąpili we wszystkich spotkaniach jesiennychIII ligi. W przeszłości grał w tym zespole między innymi były ełkaesiak Marcin Kaczmarek. 43-latek broni obecnie barw Staru Starachowice. Jeszcze 18 stycznia ełkaesiacy zmierzą się z drugoligowcami z Pogoni Siedlce.

W zespole z alei Unii panują bardzo dobre nastroje, czemu też i trudno się dziwić, wystarczy spojrzeć na ligowy ranking. - Gdy wracasz do klubu ze świadomością, że jesteś na szczycie ligowej tabeli, nastrój jest zupełnie inny - mówi Stipe Jurić. - Treningi są ciężkie, bo tylko dzięki ciężkiej pracy możemy utrzymać pozycję lidera. Czy jestem gotowy na to, że wiosną wszyscy będą pilnować Stipe Juricia? Pewnie. A jeśli tak będzie, inni nasi zawodnicy będą mieli więcej miejsca, żeby się pokazać. Tak było ze mną pod koniec rundy jesiennej, gdy uwaga rywali skupiała się na innych naszych zawodnikach. Wszyscy w szatni i na trybunach wiedzą doskonale, o co gramy tej wiosny. Zawsze daje z siebie wszystko, niezależnie od naszej taktyki i wierzę, że runda wiosenna będzie tak samo udana.

Tymczasem były dyrektor sportowy ŁKS Łódź Krzysztof Przytuła stanął przed kolejnym wyzwaniem. Został bowiem nowym dyrektorem sportowym, agencji piłkarskiej BMG-Sport. Z tejże agencji w klubie z alei Unii 2 są obecnie Michał Trąbka, Bartosz Szeliga, Dawid Arndt, Jan Kuźma oraz Marcel Wszołek. ą