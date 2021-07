Ełkaesiacy wrócili zdrowi z Woli Chorzelowskiej

Zespół prowadzony przez Kibu Vicunę rozegrał na zgrupowaniu dwa mecze sparingowe - pokonał Stal Mielec 2:0 (1:0) i przegrał niespodziewanie z Stalą Rzeszów 1:4 (0:2). Na środę (14 lipca) łodzianie mają zaplanowaną potyczkę z KKS Kalisz (18, ul.Minerska), zespołem drugoligowym, który przegrał awans na zaplecze z PKOEkstraklasy w finale barażów ze Skrą Częstochowa. Ważne jest, że podczas obozu żaden z łodzian nie doznał urazu ani kontuzji. W sobotę (17 lipca) ełkaesiacy mają się zmierzyć na boisku przy alei Unii 2 z kielecką Koroną, a 24 lipca ze Zniczem Pruszków. Ten mecz na Minerskiej.

Potwierdziły się nasze poniedziałkowe doniesienia, że łowca goli z trzecioligowego KS Kutno będzie w nowym sezonie bronił barw ŁKS II Łódź, beniaminka grupy pierwszej III ligi. Zdobywca 12 bramek w minionym sezonie podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy z klubem z alei Unii 2, którego jest wychowankiem. Wraca natomiast do ŁKS po sześciu latach. Poprzednio grał w drużynie rywalizującej w III lidze. – Moja pierwsza przygoda z seniorskim ŁKS trwała krótko, ale jako wychowanek tego klubu bardzo się cieszę, że tu wróciłem - mówi Łukasz Dynel. - Niesamowite jak ŁKS rozwinął się w trakcie ostatnich pięciu lat. Chcę pomóc chłopakom w trzeciej lidze i wywalczyć miejsce w składzie drużyny. Powinno zespołowi pomóc moje doświadczenie z tej ligi. To bardzo dobra drużyna, oglądałem wiele jej meczów. Rezerwy ŁKS rozpoczynają przygotowanie do nowego sezonu w najbliższy poniedziałek (12 lipca). - Spotykamy sie o godzinie 10 - mówi Marcin Matysiak, trener rezerw. - W piątek rozmawiałem ze wszystkimi piłkarzami grającymi w drużynie poprzednio i nikt nie wspominał o chęci zmiany barw klubowych. Oprócz Łukasza Dynela na pierwszych zajęciach powinni pojawić się dwaj pozostali nowi gracze, czyli Mateusz Kowalczyk oraz Mateusz Jastrzembski. Powinni też być Łukasz Włodarczyk oraz Michał Koszur. Obaj byli byli w minionym sezonie wyróżniającymi się piłkarzami rezerw. Nic mi natomiast nie wiadomo, żeby był jeszcze latem jakieś transfery do ŁKS II w okresie letnim. Drużyna ma się przygotowywać do rozgrywek wyłącznie w Łodz. Pierwszy mecz sparingowy rezerwiści mają zaplanowany na niedzielę (18 lipca). Zmierzą się w Łodzi z Zawiszą Bydgoszcz. Nie zapadła jeszcze decyzja, gdzie drużyna rezerw będzie rozgrywała mecze ligowe - w grę wchodzi stadion na alei Unii 2 oraz boisko przy ulicy Minerskiej. ą