EMERYTURA PLUS 2021. Czy będzie nowe świadczenie emerytalne w 2021 roku? Emerytura Plus dla wielodzietnych ojców i matek w 2021? 23.04.2021

EMERYTURA PLUS 2021. 23.04.2021 Patrycja Wacławska

EMERYTURA PLUS 2021. Czy będzie nowe świadczenie emerytalne w 2021 roku? Emerytura Plus dla wielodzietnych ojców i matek w 2021? Czy będzie Emerytura Plus dla wielodzietnych ojców i matek? EMERYTURA PLUS: emerytura dla matek to najczęściej w ten sposób nazywa się rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które jest przyznawane przede wszystkim kobietom, które z powodu wychowywania co najmniej czworga dzieci nie zdążyły wypracować emerytury. EMERYTURA PLUS w szczególnych sytuacjach ze świadczenia może skorzystać ojciec. Przepisy przyznające prawo do nowego świadczenia weszły w życie w marcu 2019 roku.