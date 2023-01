Emocje na łódzkim torze curlingowym – TKC Jakubowski i KKC Sikora ze złotem

Do ostatniego weekendu drugiego poziomu rozgrywkowego cztery drużyny przystępowały z sześcioma punktami na koncie. Przed ostatnią kolejką, rozegraną w Łodzi w niedzielne popołudnie, w grze o medale było aż sześć drużyn. Największy awans w tej sesji gier zaliczyła drużyna ŚKC Beck – wygrywając z MCC Stolarek wspięli się z szóstego miejsca na trzecie. Triumfatorami została drużyna TKC Jakubowski – przed ostatnim meczem tracąca punkt do KKC Marek, KSW Kuśka i POS Światkowski, jednak dzięki swojemu zwycięstwu nad drużyną z Warszowic oraz porażkom krakowian i łodzian w meczach derbowych wyprzedzili wszystkich rywali.

Krakowskie derby wywindowały na drugi stopień podium drużynę KKC Kawecki, natomiast zwycięstwo POS Bartczak T. z klubowymi kolegami było tylko wygraną honorową – popularni „Gentlemani” zajęli ostatnie miejsce w lidze i spadają do 2. PLC. Drużyny z Torunia i Krakowa czekają za to mecze barażowe o awans do Ekstraligi – rywali poznają za dwa tygodnie, podczas weekendu wieńczącego zmagania najlepszych drużyn w kraju. Do barażu o utrzymanie przygotowuje się natomiast drużyna MCC Stolarek – ich rywalami będzie druga w 2. PLC KKC Gieleciak.

Wśród pań, które w 1. PLC rywalizowały tylko w ten jeden weekend, pierwsze i drugie miejsce było rozdane już przed ostatnią kolejką. KKC Sikora z kompletem punktów po trzech miejscach miała już pewne złoto, natomiast POS Bartczak A. pomimo problemów kadrowych i uzupełniania składu „na ostatnią chwilę” po rozegraniu wszystkich swoich meczów była pewna drugiego miejsca. O brąz toczył się pojedynek korespondencyjny – POS Erdman do meczu z triumfatorkami ligi podchodziła z punktem przewagi nad DKC Dąbrowska, która mierzyła się z ŁKSG Droździel, mającą na koncie komplet porażek. Drużyna niesłyszących z Łodzi jednak szybko wypracowała przewagę nad ekipą ze Świdnicy i ostatecznie wygrywając stanęła na drodze dolnośląskiej drużyny na podium, pomimo przegranej łodzianek z drużyną krakowską.

Krakowianki w przyszłym sezonie powiększą grono ekstraligowych drużyn do pięciu. Łódzka drużyna Aleksandry Bartczak natomiast zagra na początku kwietnia w barażu z czwartą drużyną tegorocznej Ekstraligi.

Wyniki i terminarz kolejnych zmagań Polskiej Ligi Curlingu na stronie curlingevent.com.