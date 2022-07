EUG 2022. Do Łodzi przyjadą sportowcy-studenci reprezentujący 383 europejskie uczelnie

Jednak to, co jest równie ważne i jest ich esperanto - to akademickość tej największej w środowisku imprezy. Młodzi ludzi chcą wydarzenie wykorzystać także spotkań i rozmów typu „A jak jest u Was z …?” „Co sadzicie o ..?” „Może razem zrealizujemy taki projekt…?”

Jeszcze tylko tydzień i rozpoczną się Europejskie Igrzyska Akademickie – EUG 2022. Reprezentanci 34 krajów będą walczyć w 20 dyscyplinach akademickiego sportu.

- Politechnika Łódzka zgłosiła do EUG 2022 zawodników w 12 dyscyplinach. Oprócz karateków, waterpolistów i pływaków, na łódzkich igrzyskach o medale zawalczą też sportowcy we wspinaczce sportowej, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej oraz judo. Nasza Zatoka Sportu jest jedną z kilkunastu aren, na których będą toczyć się zawody - informuje prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, która jest głównym organizatorem wydarzenia.