Europejska siatkówka w Łodzi i Bełchatowie. Rumunki z Grot Budowlanymi, Francuzi z PGE Skrą Bełchatów

W środę, 14 grudnia o 18:00, siatkarki Grot Budowlanych zagrają w Łodzi pierwszy mecz w 1/16 Pucharu CEV. Rywalem podopiecznych trenera Macieja Biernata będzie brązowy medalista ligi rumuńskiej, zespół C.S.O. Voluntari. Mecz odbędzie się w Sport Arenie w Łodzi.

- Po meczu z Bydgoszczą zbudowałyśmy większą pewność siebie i jesteśmy szczęśliwe z zrealizowanego celu jakim było zdobycie trzech punktów. Mam nadzieję, że zaprocentuje to w środowym spotkaniu w Pucharze CEV. Dla wielu z nas będą to pierwsze, klubowe rozgrywki międzynarodowe także nie możemy się już doczekać - Monika Fedusio, MVPostatniego meczu łodzianek z Pałacem w Bydgoszczy.

W tamtym meczu najwięcej punktów w naszym zespole zdobyła Monika Fedusio - 28. Reprezentantka Polski odnotowała 49-procentową skuteczność w ataku, zdobyła 20 punktów atakiem i 1 zagrywką. Ponadto aż 7 razy skutecznie zatrzymała rywalki na siatce. Drugą najlepszą punktującą była Melis Durul - 20 (17 pkt atak, 2 pkt blok, 1 pkt zagrywka). Dlatego jesteśmy optymistami przed środowym meczem. Na spotkanie 1/16 Pucharu CEV obowiązują karnety. Bilety w cenach 25 zł normalny i 15 zł ulgowy będzie można nabyć w kasie hali Sport Arena na godzinę przed rozpoczęciem meczu.

Także w środę o godz. 16 siatkarze PGESkry Bełchatów wystąpią w meczu o międzynarodową stawkę. Rozegrają w Bełchatowie rewanż 1/8 finału Pucharu CEV z Narbonne Volley. Pierwszy mecz wygrał nasz zespół 3:0. Po tamtym meczu libero PGESkry Bełchatów Robert Milczarek mówił: – Wiedzieliśmy, po co tu przyjechaliśmy, cel został osiągnięty i to najważniejsze.

Mihajlo Mitić dodał: – Nie mogę powiedzieć, że moje wejście na boisko wiele zmieniło, jednak wystarczyło żeby wygrać tego seta. Bardzo ważne jest to, że wygraliśmy w trzech setach. Oczywiście w Bełchatowie będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo. Jestem optymistycznie nastawiony do dalszej części rywalizacji w Pucharze CEVi wierzę, że będzie dobrze.

Zdaniem Karola Kłosa przekonujące zwycięstwo we Francji to zasługa całej drużyny. Bełchatowianie są faworytem środowego meczu. Już można przygotowywać się do ćwierćfinału Pucharu CEV. ą