Fałszywe e-maile z Portalu Podatkowego! Można zainfekować komputer szkodliwym oprogramowaniem

Oszuści informują odbiorców, że doszło do przypadkowej deaktywacji konta w portalu podatki.gov.pl i nakłaniają do naprawienia pomyłki. Ma to się stać dzięki kliknięciu w link podany w wiadomości.

- Są to na przykład wiadomości o treści: Zauważamy, że ostatnio przez pomyłkę zażądałeś deaktywacji konta e-mail, jeśli wiesz, że nie złożyłeś tego wniosku, anuluj teraz tutaj (Kliknij tutaj, by anulować). Jeśli nie, Twój e-mail zostanie zablokowany w ciągu 48 godzin - cytuje Agnieszka Majchrzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej z Łodzi.