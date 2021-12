Fanom ŁKS pozostaje nadzieja, że będą „Rycerze wiosny”

Drużyna trenera Kibu Vicuńy zgromadziła w 19 meczach zaledwie 29 punktów i plasuje się obecnie na dziewiątym miejscu w ligowym rankingu. To lokata, która drużynie nic nie daje, nawet baraży, w których grają zespoły z miejsc od drugiego do szóstego. Trzeba jednak pamiętać, że ełkaesiacy mają jeszcze zaległe spotkanie z Puszczą Niepołomice i jeśli rozstrzygną je na swoją korzyść, to wskoczą do szóstki. Na razie piłkarze mają zasłużone wakacje, bo jesień była dla nich trudna, wyczerpująca tak na boisku jak i poza nim. Nie można przecież zapomnieć o stresie z powodu zaległości finansowych, które według naszej wiedzy klub nadal ma w stosunku do niektórych piłkarzy. Ba, Duńczyk Mikkel Rygaard z tego właśnie powodu rozwiązał kontrakt z klubem z alei Unii 2, bo jak mówił, dość miał ciągłego sprawdzania stanu konta, na które pieniądze nie wpływały. Pozostaje mieć nadzieję, że wiosną będzie lepiej. Niewielki powód do optymizmu jest choćby dlatego, że drużyna leci na zgrupowanie do Turcji, co przecież wcale pewne nie było. W Side ełkaesiacy będą przebywać od 28 stycznia do 11 lutego. Mają tam rozegrać dwa sparingi, ale rywale nie są jeszcze znani.