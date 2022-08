Felieton Romantyk Sportu: 50 lat później. Historycznym parowozem wjeżdżamy do Europy

Prezentację Roberta Lewandowskiego na Camp Nou zaszczyciło 30 polskich dziennikarzy. Na prośbę Lewego zorganizowano im, po międzynarodowej, osobną konferencję prasową. Ciekawe ilu mistrzów pióra, mikrofonu, kamery zamelduje się na El Clasico, Barcelona – Real Madryt? Nazwa Gran Derbi dotyczy derbów Sewilli. Czy czarterowy Boeing Dreamliner wystarczy?

Polskie kluby jak huragan wdarły się do ostatniej rundy eliminacji Pucharu Konferencji UEFA. Oj, żeby nie było straszno i śmieszno, wyśmiewany, poniewierany Lech Kolejorz po heroicznej rąbance przejedzie się walcem po gigancie z Luksemburga. Co tam jeden punkt w ekstraklasie, później dorobi się resztę. Teraz historycznym parowozem wjeżdżamy do Europy.

Wynoszony pod niebiosa Raków, ambasador Jasnej Góry, z o mało co genialnym trenerem, dzięki chytrym, tchórzliwym Pepiczkom, taka nacja, spadnie z hukiem z europejskiej karuzeli. Szkoda, że potomkowie ojca Augustyna Kordeckiego na siłę małpują Europę. Już tylko dwóch dzwonników braci i ojców paulinów wychodzi w pierwszym składzie na tytanów Starego Kontynentu.

W Monachium trwają multidyscyplinarne Mistrzostwa Europejskie. Inauguracyjne odbyły się w Berlinie/Glasgow 2018. Obecne rozgrywane są w 50 rocznicę igrzysk olimpijskich Monachium 1972. Program obejmuje 11 dyscyplin, gimnastykę sportową, kajakarstwo, kolarstwo – BMX, szosa, tor, lekkoatletykę, siatkówkę plażową, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczkę sportową.

Dodatkowo przeprowadzane są zawody dla sportowców z niepełnosprawnościami w parakajakarstwie i parawioślarstwie. Jakby mało dobrego, w Rzymie nasze mistrzynie i mistrzowie basenu pływają po medale, finałowe lokaty, ministerialne stypendia. Na ten moment całkiem nieźle. Zagrożony urlop księgowego.

Od poniedziałku królowa sportu rozgościła się na stadionie olimpijskim. Worek na medale czy saszetka na miedziaki? Warto potencjalnym marudom, krzykaczom, bohaterskim głosicielom własnej prawdy, przypomnieć słowa mistrza Pawła Fajdka ku pamięci siedmiobojowej męczennicy Adrianny Sułek.

Tej samej krzykaczki, awanturnicy, użalającej się nad sobą, na tragiczne, jak się okazało tylko jej zdaniem, warunki pobytu w Eugene na mistrzostwach świata, (…) Jeśli ktoś uważa, że musi być wieziony rydwanami na trening i z niego zwożony, to warto przykucnąć na chwilę, zastanowić się nad sobą(...).

Tak na marginesie, po powrocie do Polski, ujawniono kwotę 300 tysięcy złotych wydanych na szkolenie cierpiętnicy przez rzucający kłody pod nogi nieszczęsnej, hamulcowy PZLA. Po wizycie w centrali rozkapryszona panna Ada stuliła buzię w ciup. Milczą jej obrońcy, wyciągający przy okazji własne prywatne urojenia, rzekome krzywdy ze strony Związku. Wesołych Świąt gamonie.