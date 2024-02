Felieton Romantyk sportu: Jesień wasza, wiosna nasza

Nic to. Skończyło się przebieranie nogami, pasjonujemy się lekturą skarbów kibica. Co bardziej dociekliwi liczą zagraniczne gwiazdy i towarzyszących krajowych orłów sokołów. Do wiosennych rozgrywek ESA zgłoszono 305 Polaków i 207 obcokrajowców. W szatniach obowiązuje język angielski, hiszpański, przeplatany polskim. Przewaga rodzimej konwersacji świadczy o słabej robocie dyrektora sportowego lub braku funduszy, że nie wspomnę o turystycznej znajomości obcych narzeczy.

Powraca Liga Mistrzów. Koniec setek przewidywalnych meczów grupowych, Teraz to co lubimy najbardziej, rozgrywki pucharowe. Mecz, rewanż, dogrywki, rzuty karne. Emocje większe niż w Premier League, Bundeslidze, La Lidze, Serie A, Ligue 1. Tylko nasza ekstraklasa przebija wszystko, szkoda, że nie poziomem, podniebnymi gwiazdami, kasą.

Nam pozostaje ekscytowanie się występami polskich rodzynków w „polskich klubach” jak zachłystują się wesołkowie z TVP Sport. Liga Mistrzów wróciła do TVP, na razie raz w tygodniu, ale kto wie co będzie dalej.

Wszak od następnego sezonu w TVP zagoszczą w pełnej krasie, I i II liga męska, kobieca ekstraklasa, rozgrywki młodzieżowe, spotkania reprezentacji wszelkich szczebli, tysiące meczów. Gdzie oni to pomieszczą.