Felieton Romantyk sportu. Paryż wart mszy. Łodzianin ofiarą radosnej twórczości stołecznego poganiacza niewolników?

Poza jedną z konkurencji snowboardu, przodownikami short tracku i łyżwiarstwa szybkiego, narciarką alpejską Maryną Daniel Gąsiennicą, reszta to obraz nędzy i rozpaczy. Na pocieszenie zawsze możemy usłyszeć dyżurne wymówki. Taki jest sport,. To nie był mój dzień.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Polsce? Panie, daj wiarę i rozum. Chyba, że za blisko dziesięć lat, będziemy ze śpiewem na ustach bełkotać hasło wujka Gierka, aby Najjaśniejsza Niepodległa rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej.

Halowy czempionat Starego Kontynentu w lekkiej atletyce miał nierówny poziom, obok znakomitych rezultatów były konkurencje, w których do medali wystarczyły żenujące wyniki. Wiele gwiazd odpuściło start koncentrując się na mistrzostwach świata w Budapeszcie. Ci którzy wystartowali w Stambule są w ciężkim treningu, trudno wymagać rekordów. Ogromny szacunek dla gospodarzy, mimo straszliwego trzęsienia ziemi znakomicie zorganizowali imprezę.

Jedyny łodzianin Kajetan Duszyński zaliczył bezbarwny występ. Sam zawodnik odczuwał spory niedosyt. Miejmy nadzieję na poprawę wyników i sukcesy na otwartych stadionach. Ewa Swoboda wybiegała kolejny medal, sufitu nie przebiła. Złoto w hali jest poza jej zasięgiem, igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata może kończyć maksymalnie w półfinale.

Adrianna Sułek przez 6,43 sekundy była rekordzistką świata w pięcioboju. Wspaniały występ, pobite rekordy życiowe, Miała pecha trafiając na belgijską legendę i dominatorkę wielobojów. Paryż 2024 będzie wart mszy wojowniczej Polki, złotej Ady.

Filigranowa, 150 cm, 40 kg, Sofia Ennaoui, po dwuletniej walce z kontuzjami wywalczyła brązowy medal na 1500m, Podobnie jak trzecia na 400 m Anna Kiełbasińska, którą trudno nazwać aniołkiem Matusińskiego, nie jest jej trenerem. Pamiętam jak szkoleniowiec, laureat gamoni 2022, obrzydliwie ją potraktował na mistrzostwach świata Eugene 2022.

Wychowanek szlifierza diamentów trenera Stanisława Jaszczaka, Mateusz Borkowski przeniósł się do Warszawy, stajni faceta słynącego z kontrowersyjnych, żeby nie powiedzieć brutalnych, metod treningowych. Początkowo zawodnicy i zawodniczki są zachwyceni wynikami, potem kończy się długotrwałymi ciężkimi kontuzjami, rozstaniami z cudotwórca. Oby były biegacz RKS Ruda nie stał się kolejną ofiarą radosnej twórczości stołecznego poganiacza niewolników.

Nasze dobra narodowe w skokach pieją łabędzim śpiewem. Do igrzysk Mediolan Cortina d'Ampezzo 2026 nie dotrwają. Wielka pustka, cisza. Przed dwórkami i paziami królowej sportu świetlana przyszłość w Budapeszcie 2023, Paryżu 2024.