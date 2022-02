Felieton Romantyk sportu: Paszoł won mordercy!

Mieliśmy problem, nasz staropolski honor odziedziczony po dziadach i pradziadach nie pozwala zadawać się w takich okolicznościach z ruskimi. Nieważne, że to tylko i aż sportowcy. Ale nie jesteśmy sami. Należymy do międzynarodowych związków sportowych i powinniśmy działać zgodnie z ich przepisami.

Po kijowskiej rzezi serce nakazywało wycofać się ze spotkania barażowego z putinowską rosją. Stało się, oświadczenie piłkarzy reprezentacji i PZPN świadczy o klasie i honorze. Nie będziemy grać z kolektywem putina, honor Polaków jest najważniejszy. Chwała Bogu. Dziadowie powstańcy listopada i stycznia radują się zza grobów.

UEFA przeniosła finał Ligi Mistrzów z leningradu, tak, tak, nie mylę się, do Paryża. Nie wykluczyła sbornej i rosyjskich klubów z rozgrywek. Hańba! FIFA potępiła agresję rosji i… koniec.

Znakomity znawca sportu Mirek Wieczorek przypomina listopad 1973. Na Estadio Nacional w stolicy Chile Santiago miał być rozegrany eliminacyjny mecz mistrzostw świata WM74 Chile – zsrr. sowieci zaprotestowali, na tym stadionie odbywały się egzekucje przeciwników mordercy narodu Pinocheta. FIFA nie przejęła się protestem przyznając walkower gospodarzom. Wygrała polityka. Czy tym razem wygra polityka i biznes? gazprom sponsoruje MKOL, FIFA, UEFA.

W 1992 roku z powodu wojny piłkarzy Jugosławii nie dopuszczono do finałów EURO 92. Stało się to dopiero po sankcjach ONZ. Do tego momentu UEFA nic nie zrobiła czekając na Godota. Co z siatkarskim Mundialem w rosji? Mafia z FIVB ogłosiła, Mundial odbędzie się w rosji. Pecunia non olet.

W soczi nie zostanie rozegrany wyścig Formuły1. Wcześniej czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel, zapowiedział bojkot imprezy. FIS odwołała narciarskie Puchary Świata do końca sezonu, które miały być rozegrane w rosji.

Koszykarze Barcelony nie pojechali do leningradu na mecz Euroligi z zenitem. Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn Koźle nie pojadą do moskwy na ćwierćfinał Ligi Mistrzów z dinamem.

Marcin Gortat odwołał 10 Noc Dziedzictwa Polskiego, zwaną Polską Nocą w NBA, podczas której prezentowano dorobek i dziedzictwo kultury Najjaśniejszej Niepodległej. PGE Ekstraklasa chce wykluczyć rosyjskich żużlowców z rozgrywek. We Wrocławiu i Toruniu dzwony biją na trwogę, w Gorzowie otwierają szampany.

Solidaryzując się z niezłomną Ukrainą krzyczymy ruskim barbarzyńskim najeźdźcom, mordercom, kundlom wojny krwawego cara z piekła rodem, następcy stalina, paszoł won z naszego świata. Na sybir z wami, jazda kibitkami, tam jest wasze miejsce!

P.S. Na Mundialu Espana 82 Zbigniew Boniek, obecny przyjaciel prezydentów FIFA i UEFA, ironicznie chwalący piłkarzy i PZPN za odmowę gry z ruskimi, po meczu z zsrr wystąpił w studio tv w koszulce z napisem cccp, jedyny wymienił się koszulką z ruskimi.

Bardzo proszę nie poprawiać małych liter w nazewnictwie!