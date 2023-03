Felieton Romantyk sportu: Pendolino do Paryża. Słowo o Bońku, Lewandowskim, Santosie

Odpoczniemy od popisów redaktora Nieszczęsnego. Szczególnie wesoło było przy komentowaniu narciarstwa alpejskiego. Ponieważ nasz ulubieniec nie ma o nim zielonego pojęcia, powtarzał zapamiętane fachowego uwagi współkomentującego. Najwyższą wiedzę prezentował, odczytując z dużym znawstwem z ekranu monitora szybkość narciarzy, krzycząc z jaką fenomenalną, fantastyczną prędkością szusują po stoku.

Na szczęście dzięki futbolowi mamy wiosnę radosną. My prości ludzie lubimy proste rozrywki. Pucharowa epopeja Lecha Poznań trwa. Kolejorz funduję nam niekończącą się podróż z europejskimi pucharami. To nic, że w rozgrywkach trzeciej kategorii. Cieszymy się nie przejmując się rangą turnieju. Statystycy i księgowi szaleją obliczając ile lat minęło od poprzednich osiągnięć.

W ćwierćfinale czeka Fiorentina. Fioletowi to wyższa szkoła jazdy, prawdziwe pendolino.

Selekcjoner zaprezentował 25 swoich wybrańców, aż dwóch z polskich klubów. A gdzie Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik, Arkadiusz Milik, Kamil Grosicki ? Kto obejmie po turbogrosiku czapkę uszatkę i pałkę Stańczyka kadry ? Deserem jest koniec telenoweli z polskim asystentem. Grzegorz Mielcarski, wychowanek Polonii Bydgoszcz, jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Tylko co w tym gronie robi pętający się Radosław Michalski, ucho prezesa PZPN ? Że też zgodził się na paskudną fuchę. Wstyd, kompromitacja.

Nic to, czekamy na eliminacje EURO 2024. Rozum mąciło nieszczęście Roberta Lewandowskiego. Lewy od 19 lutego nie strzelił bramki. Koniec świata. Niebiosa niech ulitują się nad Najjaśniejszą Niepodległą.