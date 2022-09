Felieton Romantyk Sportu. Poetyckie porównanie: serce jak księżyc

Włosi mimo porażki, tak jak i my, odpadli w ćwierćfinale igrzysk Tokio 2020, potrafili po miesiącu wygrać mistrzostwa Europy, i to gdzie, w katowickim Spodku. W finale Mundialu byliśmy bezradni, wyszły nam bokiem mordercze pięciosetówki z USA i Brazylią. Włosi dołożyli fenomenalną grę. Pozostał niedosyt, ale też obawa, dołączył do grona faworytów kolejny mocarz.

Na razie pięciu gigantów, Polska, USA, Brazylia, Francja, Włochy aspiruje do trzech olimpijskich medali. Dwóch obejdzie się smakiem. A tu jeszcze MKOL szykuje zgniłe jaja, rozważając dopuszczenie ruskich i białorusinów do igrzysk w stolicy Francji. Mielibyśmy wtedy sześciu do brydża.

Czy za dwa lata zachowamy trzon Gangu Łysego (Bartosza Kurka)? Sam wódz nie wiadomo w jakiej będzie dyspozycji, czy dopłynie do Sekwany. Oby z powodu kapitana nie dopadł nas pod wieżą Eiffla syndrom kontuzjowanego Michała Kubiaka z tokijskich igrzysk.