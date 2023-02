Felieton Romantyk sportu: Pomysły z piekła rodem

Dzisiaj głównymi sponsorami MKOL przestały być niektóre amerykańskie firmy. Wiodącymi dobrodziejami są korporacje chińskie i japońskie. Bojkot igrzysk przez kilka czy kilkanaście państw oznaczałby polityczne zwycięstwo rosji.

Przypominają się pomysły z piekła rodem zakończone bojkotem dwóch letnich igrzysk olimpijskich. Wcześniej były absencje pojedynczych krajów, a nawet odmowa udziału w igrzyskach Montreal 1976 przez 22 państwa Afryki. Ale nigdy dwa mocarstwa nie doprowadziły do bojkotu olimpijskiego święta, jak miało to miejsce w 1980 i 1984 roku.

Moskiewskie igrzyska zostały zbojkotowane przez 63 kraje manifestujące swój protest przeciwko inwazji zsrr na Afganistan. Tylko 80 państw stanęło w olimpijskich szrankach, 30 zrezygnowało z udziału, a 33 w ogóle nie odpowiedziało na zaproszenie gospodarzy.

Niestety doszło do kolejnego bojkotu olimpijskiego święta. związek radziecki i jego sojusznicy, w rewanżu za bojkot moskiewskiej olimpiady przez USA i inne kraje, zbojkotowały igrzyska Los Angeles 84. Wystąpiły ekipy 140 państw. Przed szantażem kremla nie ugięło się „Słońce Karpat” Nicolae Ceausescu, Rumuni wystartowali odnosząc olbrzymie sukcesy, przywożąc do Bukaresztu worki 50 medali, w tym 20 złotych. Wystąpiły również Chiny i Jugosławia, które już wcześniej uwolniły się spod ojcowskiej opieki kraju rad.

W Polsce na posiedzeniu PKOL przeciwko haniebnej decyzji o bojkocie głosowało tylko dwoje ludzi honoru, Irena Szewińska oraz mistrz olimpijski Montreal 1976 i świata w pięcioboju nowoczesnym Janusz Peciak.

W składzie polskiej reprezentacji, która miała uczestniczyć w igrzyskach XXIII Olimpiady znalazło się siedmioro zawodniczek i zawodników Łodzi i ówczesnego województwa łódzkiego oraz trzech łódzkich trenerów. Trzech piłkarzy ręcznych Anilany, Andrzej Szymczak, Grzegorz Kosma, Lesław Dziuba. Zapaśnicy Tomasz Busse ŁKS, Roman Wrocławski Piotrcovia. Kolarz Leszek Stępniewski MZKS Żyrardowianka. Sprinterka Elżbieta Woźniak ŁKS. Trenerzy, Zygfryd Kuchta piłka ręczna, Jerzy Bek kolarstwo torowe, Jan Bochenek podnoszenie ciężarów.

Lata 80 ubiegłego wieku to początek kryzysu polskiego sportu. Bojkot igrzysk w Los Angeles i niepewność startu w Seulu 1988 fatalnie wpłynęło na wiele sportowych losów. Duża grupa znakomitych zawodników zakończyła kariery lub wyemigrowała z kraju. Sport wyczynowy porzuciła ogromna rzesza niezwykle utalentowanej młodzieży. Za granicę wyjechał kwiat polskich trenerów.

Tak bokiem wyszedł nam bojkot igrzysk 1984 roku. Więc na pohybel pomysłom z piekła rodem. Na szczęście do Paryża 2024 zostało 528 dni. Wiele może się zmienić.